"Co i piè descalsi": il festival dell'arte e del teatro di strada compie vent'anni

VASCON A circa due mesi dalla sensazionale trentesima edizione della Festa d'estate, il gruppo ricreativo culturale ’86 si prepara a festeggiare un altro importante traguardo: la ventesima edizione del festival "Co i piè descalsi".

Dal 14 al 18 settembre, in occasione della sagra di Vascon, torna infatti il tanto atteso festival dedicato all’arte di strada che in questi ultimi anni sta riscuotendo grandissimo successo portando migliaia di persone da tutto il Veneto e non solo. Spettacoli di strada, arte, teatro, mostra dell’artigianato e del biologico, laboratori del gioco, Pompieropoli, enogastronomia e molto altro saranno protagonisti nel weekend di sabato 16 e domenica 17 settembre mentre live musicali con importanti band della marca abbinate a degustazioni culinarie presso gli appositi stand, animeranno le serate del giovedì (EL CUENTO DE LA CHICA Y LA TEQUILA) Venerdì (MANODOPERA) e Lunedì (THE WESTERN SPAGHETTI). L’ingresso al festival continua ad essere gratuito nonostante l’impegno da parte degli organizzatori rimanga sempre importante.

“Contiamo sul buon senso della gente che viene a trovarci e ci sostiene gustando le nostre prelibatezze e lasciando una piccola offerta nel nostro grande cappello: anno dopo anno abbiamo conquistato sempre più appassionati al nostro festival e siamo consapevoli che insieme possiamo continuare a sostenere l’arte e il teatro di strada anche li in una semplice via, in un piccolo giardino che diventano magicamente palcoscenici unici per due giorni" dichiarano soddisfatti gli organizzatori. Nell’atteso weekend del 16 e 17 settembre saranno ospitate a Vascon 15 compagnie da tutto il Mondo, artisti dal Cile, Giappone, Argentina, Francia, ma anche molti italiani. Oltre 60 repliche in 2 giorni. Il festival ha sostenuto e partecipato al concorso “MigrAZIONI”, un Premio Nazionale per la produzione di spettacoli di strada, di circo contemporaneo e di teatro di figura indetto dall’ANAP – Associazione Nazionale Arti Performative. Il concorso è un progetto teatrale e circense che vuol favorire, attraverso la programmazione in svariati Festival, le nuove produzioni di spettacolo del settore che siano dedicate ai temi del dialogo Interculturale, dell’umanità migrante e del viaggio e proporremo le due compagnie vincitrici dei due premi: "Eppur bisogna andar" di Serena Cercignano vincitrice nella categoria BEST PERFORMER e"La cucina errante" di Claudio & Consuelo vincitrice nella categoria BEST DUO. E così ogni anno il festival riesce a migliorare le piccole cose e a cercare un'ulteriore sfida per rendere sempre più surreale l’atmosfera che si crea in questi giorni di festa. Una festa legata alle proprie tradizioni, ma fatta di ricerca della qualità in ogni settore, ospitalità, cortesia, rapporto amichevole con gli artisti ed il proprio pubblico. Sempre diversa, per idee, soluzioni scelte artistiche innovative e al passo con le ultime tendenze, senza dimenticare le straordinarie opere dei nostri artigiani e valorizzando al meglio le proposte enogastronomiche del territorio. Vi invitiamo dunque a segnare in agenda questo importante appuntamento, dal 14 al 18 settembre a Vascon di Carbonera ad un minuto dal casello autostradale di Treviso Nord. Per tutte le altre informazioni sul programma vi invitiamo a seguire la pagina Facebook – “Co i piè descalsi” dove nei prossimi giorni saranno presentate tutte le compagnie ospiti del festival e il programma dettagliato.