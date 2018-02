Fermato in autostrada con sei kg di cocaina sotto il sedile dell'auto

BOLOGNA Stava trasportando, nel cuore della notte, un carico di ben 6 kg di cocaina suddivisa in panetti, nascosti in un vano creato sotto il sedile della sua auto, una Hyundai station wagon. Il "corriere", un 33enne albanese residente a Treviso, è stato fermato al casello di Valsamoggia, poco distante da Bologna, dalla polizia stradale. Ora si trova in carcere in attesa di comparire di fronte al giudice per l'udienza di convalida del fermo. Lo straniero, difeso dall'avvocato Daniele Panico, sarebbe un corriere di medio livello : la polvere bianca era destinata a finire a Bologna, dove sarebbe stata poi smerciata. A riportare la notizia è l'edizione del Corriere del Veneto in edicola oggi, mercoledì.