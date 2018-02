Spaccio di cocaina, condanna ad un anno e otto mesi per Giuliano Camporese

VITTORIO VENETO Un anno e otto mesi a Giuliano Camporese, ex calciatore vittoriese difeso dall'avvocato Alessandra Nava, ora ai domiciliari, tre anni e due mesi per Ermir Kola, albanese di 31 anni, assistito dall'avvocato Alessandro Canal. Questo l'esito dell'udienza preliminare, svolta giovedì presso il tribunale di Treviso di fronte al gup Zulian, del processo a carico della banda di spacciatori di cocaina sgominata dalla squadra mobile di Treviso nel novembre scorso. Per gli altri quattro arrestati (Clojan Koka, 28 anni, e i latitanti Selim Osmani e i fratelli Florian e Skelzen Babasi, rispettivamente di 50, 26 e 36 anni) si andrà invece a dibattimento.