Cocaina nascosta in auto e a casa, operaio finisce nei guai

I carabinieri di Vedelago hanno deferito in stato di libertà, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, un operaio di 34 anni residente a Castelfranco Veneto. L'indagato, durante un controllo in centro a Vedelago, mentre si trovava alla guida della sua auto, è stato trovato in possesso di 1,5 grammi di cocaina. La perquisizione estesa all'abitazione dell'operaio permetteva di ritrovare altri 4 grammi, sempre di cocaina. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro dai carabinieri mentre il 34enne se l'è cavata con una denuncia a piede libero.