Spaccio di cocaina a Preganziol, arrestati due pusher

PREGANZIOL Un 61enne ed un 35enne, A.O. e P.A., entrambi di origini napoletane, sono stati arrestati nella serata di mercoledì per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri dell'aliquota operativa dei carabinieri di Treviso. Durante una perquisizione nell’abitazione di uno dei due (A.O.) a Preganziol i militari hanno rinvenuto 240 grammi di cocaina (suddivisa in 3 involucri) un bilancino e 3.200 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. I due sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Santa Bona in attesa dell’udienza di convalida del fermo che sarà celebrata nelle prossime ore. L’operazione è stata condotta di concerto con personale della Questura di Treviso e di Belluno. La squadra mobile bellunese aveva fermato, sempre nella giornata di mercoledì, uno dei clienti dei pusher, dando così di fatto avvio all'indagine.