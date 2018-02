Cocoradicchio sbarca in Germania e si moltiplicano gli appuntamenti

SALGAREDA È partita “con il botto”, la trentesima edizione di Cocoradicchio. E non solo perché le due serate iniziali, realizzate dal Ristorante Le Marcandole di Salgareda, sono state un trionfo di sapori, di novità e di apprezzamenti da parte di un pubblico che Roberta e Alessandro Rorato, i titolari del celebre ristorante sulle rive del Piave, sono riusciti a coordinare brillantemente nonostante il travolgente afflusso di pubblico. Ma anche perché le prenotazioni fioccano in tutti i ristoranti della rassegna che onora il “fiore che si mangia” dal 1988 e che dopo trent’anni di successi riesce ancora a stupire con la ricerca di novità lontana dal sensazionalismo e vicina alle esigenze della moderna ristorazione.

Anche a Monaco di Baviera, dove Cocoradicchio farà tappa giovedì 8 febbraio, patron Giorgio Cherubini registra il tutto esaurito e continue sollecitazioni a continuare a proporre il menu a base di radicchio trevigiano nella sua Osteria Del Katzlmacher, avamposto del gusto trevigiano d’Oltralpe. Analogamente al ristorante Da Miron, a Nervesa della Battaglia, che previdentemente aveva già calendarizzato due appuntamenti con Cocoradicchio, per la serata di sabato 10 e per il pranzo di domenica 11 febbraio, soluzione “diurna” sempre molto apprezzata – e proposta solo dal ristorante fondato da Roberto Miron e oggi condotto da suo figlio Andrea – dal pubblico che ama scoprire i nuovi sapori senza affrontare trasferte notturne.

Ma anche il Parco Ristorante Le Calandrine di Cimadolmo, entrato nel gruppo alla fine dello scorso anno e al suo debutto in Cocoradicchio, ha già dovuto provvedere a raddoppiare le serate, aggiungendo a quella prefissata di venerdì 23 febbraio, una nuova data per giovedì 22 febbraio per accogliere tutte le numerose richieste di partecipazione che il ristorante di Ilaria Antonioli, Remo Splicigo e Gianni Contessotto sta ricevendo. Cosa che sta accadendo anche al Ristorante da Gigetto di Miane, che oltre alla data di venerdì 9 marzo ha dovuto già calendarizzare Cocoradicchio anche sabato 10 marzo, per rispondere alle continue richieste di prenotazione.

Sarà per lo sfizioso tema scelto dagli chef di Cocoradicchio per questa 30ma edizione (l’uovo), sarà per la versatilità delle cicorie rosse trevigiane che i ristoratori Cocoradicchio sanno esaltare con sempre crescente fantasia e modernità, sarà perché oramai Cocoradicchio non è più solo una rassegna gastronomica ma un vero fatto di “costume del gusto”, sta di fatto che l’attesa per ogni serata del vivace gruppo “Coco”, sempre al lavoro per esplorare insieme e con entusiasmo i nuovi indirizzi della cucina trevigiana, cresce ogni anno. Forse anche solo perché, come recita il claim scelto per questa edizione, Cocoradicchio sa essere sempre n-uovo. Da trent’anni. Per info e prenotazioni consultare il sito: www.cocofungoradicchio.it, dove sono anche già riportate alcune delle ricette proposte durante le prossime serate.

COCORADICCHIO30: PROSSIMI APPUNTAMENTI

OSTERIA DER KATZLMACHER – Monaco di Baviera

Giovedì 8 febbraio (Info: +49 (0)89 33 33 60 - www.der-katzlmacher.de)

MIRON – Nervesa della Battaglia

Sabato 10 e domenica 11 febbraio (Info: 0422 885185 - www.ristorantemirontv.com)

BARBESIN – Castelfranco Veneto

Venerdì 16 febbraio (Info: 0423 490446 – www.barbesin.it)

LE CALANDRINE - Cimadolmo

Giovedì 22 e venerdì 23 febbraio (Info: 0422 748010 - www.lecalandrine.it)

CASTELBRANDO – Cison di Valmarino

Venerdì 2 marzo (Info: 0438 9761 - www.hotelcastelbrando.com/ristoranti-bar/ristorante-sansovino)

GIGETTO - Miane

Venerdì 9 marzo (Info: 0438 960020 - www.ristorantedagigetto.it)