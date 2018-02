Cocoradicchio, sempre n-uovo, arriva al ristorante Barbesin di Castelfranco Veneto

CASTELFRANCO VENETO Si preannuncia un altro “tutto esaurito” per Cocoradicchio che venerdì 16 febbraio farà tappa al Ristorante Barbesin di Castelfranco Veneto. Per il trentesimo appuntamento con la rassegna che valorizza il fiore più gustoso dell’inverno, il ristorante fondato da Onorio Barbesin e oggi condotto dai suoi figli Mirco e Luca ospiterà i quasi trecento ospiti previsti per la serata, che saranno accolti da varie “isole del gusto” per i numerosi apetizer in gran parte ispirati ai sapori dell’uovo, tema principe di questo Cocoradicchio “sempre n-uovo” che sta registrando un crescente gradimento.

Negli eleganti spazi del ristorante sulla Castellana, il benvenuto sarà dato, oltre che dalle selezioni di formaggi e salumi che omaggiano la grande tradizione locale, da uova di quaglia in nido di rosa castellana e una decina d’altre sfiziosità di terra e di mare che intrecciano i sapori del radicchio con le sfumature di sapore e consistenza che l’uovo conferisce alle preparazioni.

Anche il menu della cena sarà incentrato, oltre che sulle rosse cicorie trevigiane e castellane, sulle molte possibilità di utilizzo dell’uovo in cucina, dalla tartare di tonno e salmone con uovo marinato su crema di burrata ai cappellacci all’uovo con germogli di spadone e guanciale croccante, per poi spaziare tra i sapori di mare (zuppa gratinata al radicchio di Castelfranco con scampi gamberoni e zenzero) e quelli di terra (costolette d’agnello alle noci con flan di zucca violina, spadone e cipolla caramellata), fino al trionfo dell’uovo con lo zabaione ghiacciato con croccante di mandorle e amaretto al Grand Marnier. Piatti ideati per l’occasione - grazie allo spirito della rassegna, che la presidente del gruppo Cocofungo-Cocoradicchio, Monica Bortolini, definisce “una palestra di idee” - e che saranno anche proposti nel menu del ristorante Barbesin fino alla fine della stagione del radicchio rosso. In abbinamento, saranno proposti vini biologici, nel segno dell’attenzione riservata dai ristoratori del gruppo, e dai fratelli Barbesin in particolare, alle nuove istanze del gusto e dell’autenticità dei suoi componenti. Per info e prenotazioni consultare il sito: www.cocofungoradicchio.it, dove sono anche già riportate alcune delle ricette proposte durante le prossime serate.