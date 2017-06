Maltempo in tutto il Nordest: code e rallentamenti in autostrada A4 e A23

TREVISO Congestioni e rallentamenti in tarda mattina sulla rete autostradale di Autovie Venete dovuti al forte maltempo e a un accumulo di mezzi pesanti. I flussi, molto sostenuti fin dal mattino sono cresciuti ulteriormente ma senza causare code fino a poco prima di mezzogiorno quando si è verificato un tamponamento fra mezzi pesanti, accaduto sulla A4 fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia. L’incidente, che non ha avuto conseguenze per le persone, ha però provocato l’immediata trasformazione dei rallentamenti in code vere e proprie, anche perché in quel momento le condizioni metereologiche erano particolarmente difficili, con forti piogge, vento e grandine.

Code che non si sono ancora risolte proprio perché il traffico di mezzi pesanti, oggi, sconta la ripartenza dei vettori da oltreconfine dopo lo stop di ieri per la festività della Pentecoste. Attualmente le code interessano il tratto Villesse-Latisana in A4, in direzione Venezia (una decina di chilometri) mentre forti rallentamenti sono segnalati anche in direzione Trieste per un mezzo in panne sulla corsia di marcia. Code anche in A23 in direzione nodo di Palmanova, all’altezza dell’interconnessione con la A4.