"Codognè in Movimento," promessa mantenuta: compenso in beneficenza al Ceod

La promessa fatta ai cittadini di Codognè è stata mantenuta anche quest'anno. Il gruppo di minoranza “Codognè in Movimento” ha devoluto alla comunità il compenso dei propri consiglieri Andrea Roman, Diego Polese, Barbara Antoniazzi e Lorenzo Danelutti. Il beneficiario della somma dei gettoni di presenza alle sedute di Consiglio del 2016 è stato il CEOD – Centro Diurno per Disabili di Codognè. Codognè in Movimento, quindi, ha rispettato ancora una volta l'impegno preso in campagna elettorale e ribadito in occasione del primo Consiglio Comunale. I destinatari delle donazioni degli anni scorsi erano state invece le due scuole materne del territorio comunale, la “Sacro Cuore” di Codognè e la “Don Bosco” di Cimetta. Anche quest'anno, quindi la scelta è ricaduta su una struttura di grande importanza sociale all'interno della comunità come il CEOD, alla luce del servizio assistenziale ed educativo verso le persone disabili offerto alle famiglie.

