Schiacciato da un carro ponte contro una colonna di ferro: operaio ferito

CODOGNE' E' stato schiacciato da un carro ponte (struttura che serve a trasportate materiali di grandi dimensioni all'interno di un capannone) a cui stava lavorando contro una colonna di ferro. Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì all'interno dell'azienda "Maeg" di Codognè. A restare ferito un 51enne, Z.S., di origini croate: l'uomo, soccorso dai medici del Suem 118, è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso. L'operaio, nonostante i gravi traumi, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i tecnici del nucleo Spisal e i carabinieri.