Malore fatale nella casa gelata, muore un 69enne

CODOGNE' Probabilmente non ha retto all'ondata di freddo record che sta colpendo anche la Marca. La sua abitazione, molto vetusta, era riscaldata solo con una stufa a legna. E' stato un malore, quasi probabilmente un infarto, a uccidere Diop Fary, un 69enne di origini senegalesi che viveva in un alloggio Ater di via Roma a Codognè. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni conoscenti dell'uomo che non lo vedevano ormai da qualche giorno. Il 69enne, seguito da servizi sociali, veniva aiutato dalla comunità di Codognè ma anche dai suoi connazionali che ieri si sono radunati all'esterno della sua abitazione, costernati per la sorte del povero Diop. L'episodio è stato riportato dal Gazzettino di Treviso in edicola oggi.