A Codognè rinnovata la segreteria della Federazione dell'agricoltura e industria alimentare

CODOGNE' Con la celebrazione di venerdì a Codognè del secondo congresso della Fai di Belluno Treviso si è conclusa la seconda e ultima settimana dei congressi provinciali delle Fai del Veneto. Tra i numerosi ospiti segnaliamo la presenza dell’Inas di Treviso e del fondo integrativo Solidarietà Veneto. Sono intervenuti inoltre, il segretario generale della Cisl di Belluno Treviso Franco Lorenzon, Cinzia Bonan della segreteria della Cisl di Belluno Treviso e Onofrio Rota, segretario Generale della Cisl del Veneto. Al tavolo dei lavori, oltre al segretario generale della Fai di Belluno Treviso Ricardo Bernard, Andrea Zanin, segretario della Fai del Veneto e Fabrizio Colonna, segretario nazionale della Fai nazionale.

La relazione di Bernard ha toccato tanti temi (dalla situazione dei vari settori, alle questioni sindacali ed organizzative) ognuno dei quali è stato declinato in chiave territoriale nelle sue implicazioni e relazioni con le politiche della Cisl ai vari livelli e della Fai sia a livello nazionale che a livello regionale. Bernard affronta anche il tema dell’accorpamento tra i territori di Belluno e Treviso e afferma: “In questo periodo il gruppo dirigente assieme a tutti i delegati ha lavorato in stretta collaborazione coprendo le attività in un territorio vasto e ricco di realtà produttive di tutta la filiera agricola alimentare industriale e ambientale. Sono stati anni in cui abbiamo positivamente messo assieme le rispettive esperienze.” Interpellato ai nostri microfoni su quanto ottenuto negli ultimi anni e su quali sono gli obiettivi per il futuro, Bernard dichiara: “La contrattazione è un ambito in cui abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma anche un campo in cui si deve continuare a lavorare, specialmente per quei settori dell’ambiente legati al finanziamento regionale in cui in questi anni ci sono state notevoli difficoltà”.

Andrea Zanin, segretario della Fai regionale, nel suo intervento e ai nostri microfoni, traccia il bilancio dei cinque congressi della Fai territoriale: “la qualità e il livello della discussione in questo come negli altri congressi provinciali è stata elevatissima e il contributo è venuto tanto dai dirigenti sindacali che dai delegati. Il bilancio è stato assolutamente positivo e la discussione si è caratterizzata per l’estrema concretezza dei temi affrontati. Il Congresso della Fai del Veneto che si svolgerà il 21 e il 21 aprile verrà proprio costruito a partire da quanto emerso nei dibattiti di queste due intense settimane di dibattito e di confronto”. Anche a Onofrio Rota, segretario generale della Cisl del Veneto, abbiamo chiesto un commento sull’andamento dei congressi provinciali: “sto vedendo grande partecipazione e buon coinvolgimento della base ai lavori congressuali… ritengo che oggi ci sia più bisogno di sindacato… c’è bisogno di ripensarsi e di ripensare ad un Veneto che è cambiato profondamento nel suo tessuto economico e sociale”.

Franco Lorenzon, segretario della generale della Cisl di Belluno e Treviso, ai nostri microfoni parte dall’espressione “mettersi assieme” per indicare sia il processo dell’accorpamento tra le due province di Belluno e di Treviso sia lo stare assieme delle diverse realtà settoriali e categoriali della Cisl: “nessuno conosce fuori dai nostri ambienti la Fai o la Fisascat o altre categorie, ma tutti conoscono la Cisl e con la Cisl dobbiamo stare tutti assieme per rispondere, ognuno per la propria parte, alle esigenze e ai bisogni dei lavoratori”. Le conclusioni sono state affidate Fabrizio Colonna, segretario della Fai nazionale che da noi interpellato in una breve intervista, affronta il tema del rapporto tra la struttura nazionale della Fai e l’articolazione territoriale della categoria: “il radicamento sul territorio è fondamentale in tutte le nostre realtà produttive… fare sindacato significa stare con la gente e vicino alla gente mettendo al centro la persona… è questo che ci caratterizza come Cisl e come Fai”. Nel pomeriggio la proclamazione degli eletti, l’elezione del segretario generale e quindi quella della segreteria che passa da cinque a tre componenti. Confermato il segretario generale Riccardo Bernard come pure in segreteria Andrea Meneghel e Nesida Luechtefeld.