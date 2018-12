Spaccia cocaina mentre è ai domiciliari, arrestato un 32enne

Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, per scontare una pena di un anno di reclusione per spaccio di droga, continuava tranquillamente a smerciare cocaina. Per questo motivo un cittadino nigeriano di 32 anni è stato arrestato e trasferito, su decisione del magistrato di sorveglianza, nel carcere di Santa Bona a Treviso. Lo straniero, da tempo tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine ( già arrestato lo scorso anno dai carabinieri di Susegana ), è stato colto sul fatto dopo aver venduto una dose ad un giovane della zona. Perquisendo la sua abitazione i militari della stazione di Codognè, in collaborazione con la polizia locale di Cimadolmo e coordinati dal comandante della Compagnia di Conegliano, Salvatore Gueli, hanno rinvenuto 13 grammi di cocaina, un bilancino e alcuni telefoni cellulari. Materiale che è stato sequestrato e da cui proseguiranno ulteriori indagini per ricostruire quale fosse il giro di spaccio del pusher.