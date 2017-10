Codognè, gioca due euro e ne vince 4 mila al mese (e 100 mila subito)

CODOGNE' Si festeggia a Codogné con il Win for Life Grattacieli. Nel concorso delle 7.15 di sabato 21 ottobre è stato centrato un "5+1" e quindi assegnata una rendita da 4mila euro al mese per i prossimi venti anni, più un premio immediato da 100mila euro. Si tratta della 439esima rendita assegnata dal concorso di casa Sisal. La combinazione vincente di sabato mattina è arrivata nel Totobar di via 30 ottobre con una schedina del valore di soli due euro.