Botte e coltellate tra ex fidanzati, ad avere la peggio è lui

Una violenta lite tra ex fidanzati, una chiamata ad un'amico in cerca di aiuto che, vivendo in un'altra regione - in Veneto - allerta i carabinieri. E così i militari dell'Arma di Treviso riferiscono quanto sta accadendo all'interno di una abitazione di Codroipo ai colleghi friulani, che così si attivano immediatamente inviando subito una pattuglia sul posto. Una volta giunti al civico corretto, i militari accertano che c'è una discussione in corso: oltre alle parole la donna aveva afferrato anche un coltello da cucina e aveva ferito l'uomo, classe '83 di Palermo, alla mano destra e alla spalla sinistra. Anche la donna, classe '97 originaria di Napoli, è rimasta ferita: per lei leggere escoriazioni, lividi sul corpo e un taglio ad un dito della mano destra .

I carabinieri hanno così richiesto l'intervento del personale sanitario del 118 che ha trasportato i due conviventi in ospedale a San Daniele del Friuli per le cure del caso. Per l'uomo la prognosi è di 10 giorni, per la donna di 7. Nei confronti di quest'ultima è scattata la denuncia a piede libero per lesioni personali.