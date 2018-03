Muore a 21 anni per un aneurisma, addio a Jasmine Gumirato

FARRA DI SOLIGO Grave lutto per la comunità di Col San Martino. Nel pomeriggio di ieri, giovedì, è mancata Jasmine Gumirato, 21 anni. La ragazza era stata colpita da un malore, sembra un aneurisma, qualche giorno fa mentre si trovava in casa. Il primo a soccorrerla è stato il padre, Giorgio, che ha lanciato l'allarme al 118. Le condizioni della giovane, ricoverata in ospedale, si sono aggravate con il passare delle ore. Jasmine, entrata in coma, non si è più ripresa e nel pomeriggio di giovedì il suo cuore ha smesso di battere. La 21enne lascia la madre Rosella, papà Giorgio, il fratello Kevin, il fidanzato Ricky oltre a tanti amici ed ex compagni che con lei avevano frequentato l'istituto "Beltrame". Nei prossimi giorni sarà resa nota la data e l'orario dei funerali. Probabilmente, prima delle esequie, sarà effettuato un esame autoptico per scoprire le reali cause del malore che è stato fatale alla ragazza.