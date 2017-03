Col Vetoraz torna all'attesa "300% Wine Experience" di Villa Emo a Vedelago

VALDOBBIADENE Domenica 12 Marzo dalle 10 alle 20 prende il via una nuova edizione di "300% Wine Experience", l’evento firmato Ais Veneto che porterà il meglio della produzione enologica della regione in uno dei capolavori dell’architettura palladiana, Villa Emo a Fanzolo di Vedelago. In questa occasione Col Vetoraz presenterà in degustazione le annate 2016 delle seguenti referenze: VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore di Cartizze Dry, VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore Brut e VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore Extra Dry

Il VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore di Cartizze Dry vino pluripremiato, tra i più recenti riconoscimenti il ‘5StarWine’ Award per la sua categoria al Concorso Internazionale Vinitaly 2016 e le 5 Sfere Sparkle 2017, è ottenuto dalle uve coltivate sulla rinomata zona del Cartizze alto, detto il Mont del Cartizze, adiacente alla sede di Col Vetoraz. Un vino spumante dal profumo intenso e delicato di fiori e frutta matura e dal gusto vellutato, pieno e giustamente aromatico. Il VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore Brut, un vino asciutto e intenso dal gusto privo di spigolosità ma delicatamente profumato, perfetto per un aperitivo ma piacevole anche abbinato a crostacei e pesci pregiati.

Infine il VALDOBBIADENE DOCG Prosecco Superiore Extra Dry, ottenuto grazie ad un’accurata selezione delle uve di collina nell’esclusivo comprensorio di Valdobbiadene, è un vino equilibrato e dai toni eleganti e di grande armonia grazie al residuo zuccherino più elevato. 300% Wine Experience si rivela una indovinata unione tra cultura del vino e del territorio che il 12 marzo richiamerà sia gli operatori del settore sia i wine lovers a conoscere o approfondire l’universo di eccellenze enologiche venete. Ai banchi d’assaggio 100 aziende selezionate tra quelle recensite nella guida Vinetia, strumento consultabile anche durante la manifestazione e frutto del lavoro di 98 degustatori professionisti che hanno assaggiato oltre 2000 vini, per una vetrina di ben 300 etichette in degustazione per i visitatori. Ad ogni postazione ciascuna azienda avrà modo di dialogare direttamente col pubblico illustrando le migliori produzioni, che potranno essere abbinate ad una golosa galleria di tipicità gastronomiche trevigiane e venete.