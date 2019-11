Ladri nella palestra di Colfosco, colpo in casa di un impiegato a Codognè

Ladri all'interno della palestra "Manfren e Zambon" di via Baracca, a Colfosco di Susegana, uno dei campi di gioco della società di volley Asd Susegana: penetrati all'interno dopo aver forzato una delle porte d'ingresso, i ladri, dopo aver rovistato un pò ovunque, si sono appropriati di una somma di circa 600 euro. Vari furti si sono verificati anche nella zona di Pieve di Soligo. Prese di mira due abitazioni in via Fabbri e una casa in via Mudolere. Giovedì scorso, i ladri avevano "visitato" anche l'abitazione di un impiegato di 58 anni che vive in via Mazzini a Codognè. I malviventi, una volta penetrati in casa, sono riusciti a scassinare e aprire una cassaforte a muro in cui era custoditi vari gioielli in oro, per un bottino di varie migliaia di euro.