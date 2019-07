Padre accoltella moglie e figli, 34enne in prognosi riservata

Tentato omicidio volontario plurimo, con l'aggravante di aver commesso il fatto contro i propri familiari. Sono queste le ipotesi di reato formulate dal sostituto procuratore Massimo Zampicinini nei confronti di Ahmed Adil, il marocchino 60enne che domenica sera ha aggredito a coltellate moglie figlie all'interno della loro casa di via San Tiziano a Colfrancui. Secondo le prime ricostruzioni a scatenare la violenza dell'immigrato sarebbe stato un litigio con la moglie 55enne, contro cui l'uomo si è scagliato armato di un coltellaccio da cucina . I tre figli sarebbero allora accorsi in aiuto della donna: il maggiore, 34enne, è stato raggiunto da uno coltellata all'addome e si trova ora ricoverato all'Ospedale di Treviso in prognosi riservata.

E' lui ad avere lanciato l'allarme dopo essere sfuggito alla furia omicida del padre, trovando rifugio in una che si trova poco poco lontano da casa. Feriti fortunatamente in maniera meno grave la moglie, la figlia 18enne e l'altro figlio 21enne, anche loro ancora ricoverati al Ca' Foncello . In passato non c'erano state segnalazioni di liti, violenze o maltrattamenti in famiglia. Il 60enne si trova ora in custodia cautelare nel carcere di S.Bona in attesa della fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto.