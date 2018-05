Malore improvviso: muore l'ex capogruppo degli Alpini di Collalto

SUSEGANA Gli Alpini di Collalto piangono in queste ore la scomparsa del loro cuoco e capogruppo Dianello Basso, venuto a mancare nella mattinata di sabato 5 maggio a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato alcuna via di scampo.

Conosciuto dagli amici con il soprannome di "Dillo", ha vissuto una vita nel segno del volontariato. Durante i giorni scorsi si era dato molto da fare per la realizzazione della festa dedicata a San Giorgio, patrono di Collalto, dove aveva cucinato fino a venerdì sera, poche ore prima di essere colto da un improvviso arresto cardiaco nella sua abitazione. La cucina era la sua grande passione, ricorda chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. In passato aveva lavorato per diversi locali della provincia di Treviso, gestendo per alcuni anni il ristorante Due Torri insieme alla sorella Sonia. L'amore per la cucina, si era unito presto alla grande passione per gli Alpini di cui era stato capogruppo dal 1991 al 1998, facendo crescere notevolmente la piccola sezione di Collalto. A ricordarlo oggi sono la mamma Italia, la sorella Sonia, il cognato Fabio e gli amati nipoti Marco e Jacopo, oltre a parenti e amici tutti. I funerali si terranno mercoledì 9 maggio nella chiesa di Collalto, alle ore 15. Martedì 8 alle ore 19 ci sarà invece la recita del santo rosario per ricordare uno dei volontari più generosi e disponibili della comunità di Collalto.