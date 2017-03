Ladri in fuga con la cassaforte: inseguiti dalla polizia mollano la refurtiva

COLLE UMBERTO Erano riusciti a penetrare all'interno del negozio "Brico" di Colle Umberto e a prendere la cassaforte: durante la fuga si sono imbattuti in una pattuglia del Commissariato di Conegliano che hanno mandato in fumo il piano dei ladri. Il colpo era avvenuto poco dopo la mezzanotte quando al 113 un testimone ha racconta di aver sentito alcuni rumori sospetti provenienti dal centro commerciale. Una volante, precipitandosi sul posto, si è imbattuta in una vettura rubata, un Nissan Qashqai di colore scuro, ed è cominciato, in viale Roma, in rocambolesco inseguimento ai malviventi.

I ladri (almeno due quelli notati dagli agenti), ormai in trappola, sono stati costretti a fermare l'auto nei pressi di un vigneto, al confine tra i Comuni di San Fior e Colle Umberto, e a fuggire a pied attraverso i campii. A bordo del mezzo è stata trovata la cassaforte rubata al "Brico" (all'interno circa 9mila euro), vari attrezzi da scasso, picconi, un'ascia e delle ricetrasmittenti. Accertamenti sono in corso per identificare gli autori del furto.