Tragico incendio in casa a Colle Umberto: un morto e due intossicati

COLLE UMBERTO Una vittima e due persone intossicate dal fumo. Questo il tragico bilancio di un incendio divampato all'interno di un'abitazione di via San Rocco 3 a Colle Umberto, nella frazione di San Martino. L'allarme è scattato verso le 19.30. I pompieri accorsi da Vittorio Veneto e Conegliano sono stati chiamati da una vicina di casa, che si è accorta della presenza di fumo che fuoriusciva dall’abitazione.

A perdere la vita Urbano Poletto, di 93 anni, il quale si trovava all’interno dell'abitazione. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, ma purtroppo per l’anziano non c’era più niente da fare, in quanto è stato trovato avvolto da una termocoperta, parzialmente carbonizzato. Si ipotizza che un corto circuito della termocoperta possa essere la causa dell'incendio. Il personale medico non ha potuto far altro che riscontrare il decesso. Sul posto sono intervenute oltre alle varie squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del Suem 118.