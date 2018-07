Carambola tra tre auto, due feriti soccorsi dal Suem

COLLE UMBERTO Sono intervenute le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per soccorrere i feriti, coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Colle Umberto, lungo via Meschio all'incrocio con via Giotto. Coinvolte nella carambola ben tre auto tra cui un mezzo, con due anziani a bordo, finita capovolta sull'asfalto. Entrambi sono stati trasportati in pronto soccorso a Vittorio Veneto dagli infermieri.