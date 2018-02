Trentasei studenti del Pio X in partenza per diventare ambasciatori Onu a New York

TREVISO Trentasei studenti del Collegio Pio X sono in procinto di prendere l’aereo che li porterà al quartier generale delle Nazioni Unite a New York. Gli studenti appartengono a ogni indirizzo dei licei del Collegio trevigiano e sono inseriti nel programma: “Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite”.

Nei prossimi giorni i ragazzi prenderanno parte a speciali sedute dell’assemblea che si costituirà nella prossima settimana esclusivamente con studenti prevenienti dai quattro punti cardinali. Hanno in programma diverse giornate di intenso lavoro con simulazioni dei lavori istituzionali e quindi con temi, modalità e interventi analoghi a quelli ufficiali. A tutto questo sono stati selezionali con test di conoscenza della lingua inglese e preparati nei mesi scorsi con una decina di incontri, uno alla settimana, complessivamente circa 40 ore di formazione. “E’ un progetto ricco di ricadute”, ha commentato il rettore, monsignor Lucio Bonomo, “perché trasmette ai giovani un'apertura internazionale sulle principali questioni del mondo, offre la possibilità di acquisire la nozione di quali possano essere le competenze utili per un inserimento lavorativo su scala internazionale e, infine, la conoscenza delle principali linee e tecniche operative della diplomazia a vantaggio dei popoli”.

Per le simulazioni nella sede ONU ogni studente si è allenato per esporre una questione di uno specifico Paese. Lo scopo degli interventi è di portare all’attenzione dell’assemblea il problema di quel Paese e, soprattutto, far convergere il consenso sulla soluzione proposta. “E’ un esercizio semi-professionale della diplomazia della negoziazione che ha costituito il principale filone formativo degli incontri di preparazione”, ha detto la professoressa Rebecca De Lancastre, docente di storia in lingua inglese nei Licei del Pio X e coordinatrice di queste attività. L’intero progetto è stato sviluppato dalla Italian Diplomatic Academy (IDA) che al Collegio Pio X ha collocato il suo quartier generale per ogni attività svolta anche per le altre scuole della Marca che hanno aderito al programma “Studenti ambasciatori alle Nazioni Unite”. La partenza è in programma domenica 4, il rientro è previsto per il 12 marzo.