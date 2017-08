Colpito da un ictus dopo essere stato dimesso dall'ospedale due volte in una settimana

CONEGLIANO Un malore improvviso, un insolito senso di fiacchezza e una serie di problemi all'intestino. E' iniziato così il lungo calvario sanitario di G.M. un consulente originario di Miane che, dallo scorso giugno, si trova ricoverato in un letto dell'ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano.

A riportare la notizia è "Il Gazzettino di Treviso" che racconta come l'uomo sia stato portato al pronto soccorso per la prima volta il 7 giugno scorso. Nulla di grave, all'inizio. Solo un senso di debolezza molto più accentuato del solito e una serie di problemi intestinali abbinati ad alcuni fastidi alle vie urinarie di cui l'uomo soffriva ormai da tempo. I medici del pronto soccorso decidono di ricoverarlo in codice bianco per circa sei ore, sottoponendolo a tutte le visite e i controlli necessari. Alla fine degli accertamenti l'uomo viene dimesso e rispedito a casa. Peccato però che il giorno dopo un nuovo malore, molto simile al primo, colpisca di nuovo il mianese, trasportato di nuovo in fretta e furia dai suoi familiari al pronto soccorso. Il codice questa volta è verde e la permanenza in corsia dura cira otto ore. Tante, ma secondo i parenti dell'uomo non abbastanza per svolgere tutti i controlli necessari. Il personale medico non è dello stesso parere e decide che non sarà necessario far trascorrere la notte in ospedale al paziente. Dopo esser stato dimesso la seconda volta, le cose per l'uomo però non migliorano. Passano solo cinque giorni e alla fine il tracollo arriva. Un ictus lo colpisce in modo molto violento, lasciandolo in fin di vita. La situazione è disperata, il ricovero al pronto soccorso avviene in codice rosso. Era lo scorso 13 giugno. Da quel giorno G.M non si è più rialzato dal suo letto d'ospedale. I medici l'hanno giudicato inoperabile e a questo punto, i familiari dell'uomo, hanno deciso di avviare un'azione legale per fare luce su questa drammatica vicenda.