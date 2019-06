Colpo di calore alla guida, 48enne trasportato d'urgenza in ospedale

Aveva svolto dei lavori di manutenzione in un negozio della zona per conto di una ditta: poco dopo essersi messo alla guida, al termine del turno di lavoro, ha accostato l'auto a destra per un improvviso mancamento a causa della temperatura asfissiante. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì, alle 15.30 circa a Pieve di Soligo in via Montello, non distante dal centro commerciale Bennet. Vittima di questo colpo di calore è stato un 48enne di Godega di Sant'Urbano, I.D.M., ed è stato trasportato in elicottero, dal Suem 118, al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Intervenuti sul posto anche i carabinieri.