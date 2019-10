Colpo in concessionaria, ladri scappano con l'auto in esposizione

Furto nella notte tra sabato e domenica alla concessionaria d'auto "Costa" di via Erizzo a Valdobbiadene. Ignoti, dopo aver forzato la sbarra d'accesso, sono entrati nel salone impossessandosi di una Fiat 500 Abarth non immatricolata. A denunciare il furto ai carabinieri è stato il proprietario della concessionaria, un 48enne residente a Caorle . Al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.