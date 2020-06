Viaggiano con tre coltelli in auto senza motivo: stangati dai vigili

Trasportavano coltelli di varie misure in auto, senza un giustificato e valido motivo. All'esito di un controllo di prevenzione alla micro-criminalità, il conducente e il passeggero di un veicolo sospetto sono stati bloccati e controllati dalla Polizia locale di Treviso.

L'attività degli agenti del nucleo di pronto intervento di via Castello d’Amore, rientrante nei servizi di prevenzione contro furti e reati contro il patrimonio, ha fermato giovedì 25 giugno in viale Nino Bixio un'auto che si aggirava in centro. Dopo un pedinamento a distanza, il veicolo che era stato notato dagli agenti visto che si aggirava da diversi minuti per le vie del centro senza meta, è stato bloccato. Dall'ispezione effettuata sono stati rinvenuti coltelli di varie misure, posti subito sotto sequestro.

«Il conducente del veicolo, un 29enne di Santo Domingo residente a Treviso, non ha saputo dare spiegazioni della presenza all'interno dell'abitacolo di tre coltelli - spiega il comandante della Polizia locale, Andrea Gallo - In base alla normativa di pubblica sicurezza, è stato denunciato alla Procura della Repubblica mentre a carico del passeggero, un 31enne sempre dominicano, residente in un paese vicino a Treviso, è stata emessa una segnalazione alla Questura». I servizi di prevenzione e sicurezza urbana sono quotidiani con pattuglie in uniforme ed in borghese. Il comandante Gallo lancia un appello alla cittadinanza: «Il ritorno alle normali attività sociali e lavorative ha comportato l'aumento del rischio che possano avvenire episodi di micro-criminalità per cui ogni situazione che possa apparire strana deve essere subito segnalata dai cittadini alle forze dell'ordine».