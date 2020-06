In auto con un coltello lungo 18 centimetri: viene denunciato

Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 giugno in centro a Resana, durante un normale servizio di controllo, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castelfranco Veneto hanno identificato due uomini che, a bordo di una Fiat Stilo, si aggiravano con fare sospetto tra le vie del paese.

I carabinieri hanno fermato l'auto, sottoponendo il veicolo a una perquisizione capillare. Ddurante il controllo, un 39enne residente in provincia di Venezia, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 18 centimetri. Il veicolo è stato subito posto sotto sequestro, mentre l'uomo è stato denunciato per il reato di possesso di oggetti atti ad offendere.