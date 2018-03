Uniti a sostegno delle persone disabili: il comitato Melograno si presenta a Oderzo

ODERZO "Come chicchi di un melograno: uniti, non diversi". E' questo lo slogan con cui le associazioni Solo per il bene, La colonna onlus, Oltre l'indifferenza e I bambini della casa del sorriso, hanno deciso di dar vita a un nuovo comitato che potesse aiutare le persone disabili della nostra regione.

La presentazione di questa nuova e lodevole iniziativa si terrà venerdì 16 marzo e avrà come scopo principale quello di promuovere una serie di attività sportive, ludiche, ricreative, culturali e di avviamento allo studio per persone disabili in età infantile, adolescenziale o adulta. L'evento, a ingresso gratuito, si svolgerà al The Nice Place di Rustignè (frazione di Oderzo), a partire dalle ore 20.30. Durante la serata saranno illustrate storia, attività, risultati e programmi futuri del “Comitato Melograno”. L'organizzazione volontaria, nata per operare in piena sinergia con le varie associazioni del territorio, punta a proporsi come unico interlocutore alle istituzioni sociosanitarie e politiche della nostra provincia. L’obiettivo del Comitato Melograno è far confluire le energie in un unico torrente che non rimanga mai a secco garantendo la tutela della salute, della cura e del benessere psicofisico delle persone disabili, nonché la loro inclusione sociale all'interno del nostro territorio. Per partecipare alla serata di presentazione bisognerà prima registrarsi gratuitamente a questo link. Ospiti della serata saranno i giocatori della selezione nazionale di Wheelchair Rugby “I Dogi” e la squadra di Wheelchair Hockey “Black Lions Venezia”, Campione d’Italia nella stagione 2016-2017.