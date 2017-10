Il comitato per la riapertura di Via Sassi invita i residenti alla partecipazione

MOGLIANO VENETO "Vorremmo rassicurare gli abitanti di via Sassi che nella proposta che stiamo redigendo abbiamo tenuto conto delle esigenze di sicurezza degli abitanti della strada, ipotizzando soluzioni che limitano la velocità e che possano regolare i flussi". Con queste parole scritte su Facebook il comitato per la riapertura di via Sassi ha voluto chiarire la propria posizione nei confronti delle preoccupazioni degli abitanti della strada chiusa, specificando che l'obiettivo ora è trovare una soluzione condivisibile anche da loro.

"Se volessero partecipare saremmo prontissimi ad accoglierli" l'apertura agli abitanti di via Sassi arriva sempre sulla seguitissima pagina del social network, apertura che si contrappone alla chiusura verso l'amministrazione comunale che finora non ha dimostrato alcuna sensibilità sul tema. L'ultima stoccata lanciata dal comitato è rivolta ai presidenti (ed ex) dei comitati di quartiere, diventati particolarmente loquaci, a loro dire, solo per l'avvicinarsi delle prossime elezioni, il 17 dicembre.