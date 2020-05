Commercianti protestano in piazza a Cornuda: i carabinieri fanno sgombrare tutti

«Nel rispetto delle norme, ma soprattutto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, domenica mattina il sindaco Claudio Sartor e l'Amministrazione comunale hanno ricevuto, davanti alla sede municipale, i commercianti del paese che chiedevano di essere ascoltati. I carabinieri di Crocetta del Montello sono però intervenuti per identificare i presenti e per zittire il sindaco». A raccontare l'episodio, sui social, è "Fare per Cornuda". Una situazione sicuramente inaspettata quella che si è venuta a creare in piazza, con molteplici cittadini che hanno persino iniziato ad applaudire ironicamente i militari rei di aver fermato in maniera brusca una manifestazione pacifica, come tante altre in queste ore in tutta la Marca trevigiana. «Questo modo di operare di certo non aiuta a costruire un rapporto di fiducia tra cittadini e Istituzioni. Noi continueremo a dare voce e sostegno ai cittadini e alle attività, portando avanti le vostre istanze e ricevendo chiunque busserà alla porta del Municipio. Noi ci siamo. Fare per Cornuda c'è».

