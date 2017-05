Competizione d'impresa simulata, doppio successo a livello nazionale per il "Da Collo"

TREVISO Successo dell’Isiss “Da Collo” in due delle più prestigiose competizioni d’impresa simulate riservate agli studenti delle scuole superiori italiane. Gli studenti dell’Istituto coneglianese hanno conquistato, infatti, le finali, sia al “Young Business Talents”, competizione promossa da Nivea e Praxis, sia a "Crea la tua impresa", che fa riferimento, invece, all’Università “Carlo Cattaneo” di Castellanza.

Quattro gli studenti della IV E Turismo (Francesca Zancarato, Federica Morciano, Anna Dario e Alessia Rizzi ) che sono saliti sul podio, dopo aver conquistato la finale, disputata il 7 maggio a Milano. Alla competizione hanno partecipato, a livello nazionale, 275 ragazzi, provenienti da 172 istituti. Gli studenti si sono confrontati a colpi di strategie di marketing e finanza aziendale in 15 mercati simulati d’impresa. Le gare erano iniziate a novembre. Il Da Collo ha superato la fase provinciale, nella finale nazionale ha dimostrato di possedere talento e spirito imprenditoriale aggiudicandosi il primo posto del proprio girone. A conquistare le finali, nella competizione d’impresa promossa dall’Università Catteneo, è stata la IV A Turismo, composta da 21 studenti suddivisi in 4 quadre, che hanno avuto la meglio sulle circa 400 squadre partecipanti. Il progetto è stato seguito, a livello scolastico, dall’insegnante di Discipline Turistiche e Aziendali, Daniela Leo, dalla coordinatrice di classe, Imma Casciaro, e dal prof. Sandro Valamassoi, in qualità di esperto esterno dei progetti di simulazione d’impresa del “Da Collo”.

“Alla base di questo doppio successo - ha sottolineato Vincenzo Gioffrè, dirigente scolastico del Da Collo - c’è l’interesse e l’impegno con i quali i ragazzi hanno partecipato a un percorso di formazione che da tre anni proponiamo a tutti i nostri studenti, sia del liceo linguistico che dell’indirizzo turistico, nell’ottica di una didattica innovativa e di orientamento al mondo del lavoro. Al “Da Collo” è stato creato un contesto di apprendimento molto simile a quello aziendale, nel quale gli studenti imparano come gestire un’impresa in modo molto concreto, elaborando strategie e prendendo decisioni come se fossero in una vera azienda. Questa formula didattica mira ad avvicinare ulteriormente la scuola al mondo del lavoro e a valorizzare la combinazione dei saperi tecnici e umanistici. Grazie a questi progetti gli studenti hanno l’opportunità di far emergere e sviluppare il loro carattere e le cosiddette “life skills”, come il pensiero critico, il lavoro di gruppo, il mettersi in gioco e saper prendere decisioni: competenze, queste, sempre più richieste ed apprezzate dalle aziende”.