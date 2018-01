Casa Marani in festa: la signora Ada Favaro spegne 104 candeline

VILLORBA Grande festa a Casa Marani di Villorba per l’ospite più anziana, Ada Favaro. Sono infatti 104 le candeline sulla torta della pensionata entrata nella casa di riposo di Villorba nel 2003 insieme alla sorella Lena.

A festeggiarla, lunedì 29 alle 10,30 a Casa Marani sono venuti il sindaco di Villorba Marco Serena, l’assessore ai servizi sociali di Ponzano Katja Turk, la presidente del CDA, gli amici e tutto il personale. Ada si è sposata a 24 anni e nella sua vita ha sempre aiutato il marito agricoltore, nella loro casa di Ponzano. Dopo la morte del compagno, assistito a casa per lunghi mesi e che lei ricorda come uomo buono e gentile, Ada e Lena hanno deciso di vivere insieme nell’abitazione della sorella per poi entrare a Casa Marani quando si sono rese conto di avere entrambe bisogno di aiuto. Lena è mancata a giugno 2015 all’età di 98 anni. In mancanza di una rete famigliare, personale e vertici del Centro Servizi hanno organizzato per lunedì 29 gennaio un momento di festa in onore di Ada, nel salone della sede di Villorba. Ada non è l’unica ultracentenaria di Casa Marani, sono ben sei le ospiti che quest’anno festeggeranno 100 e più anni. Un record tutto trevigiano, motivo d'orgoglio per il personale e la struttura della casa di riposo di Villorba.