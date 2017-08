La Marca ha un nuovo centenario: grande festa per i 100 anni di Natale Mometti

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA C’era anche il sindaco Sonia Fregolent, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza sernagliese, alla grande festa che domenica 6 agosto ha celebrato nel centro del paese e in un ristorante della zona il centesimo compleanno del signor Natale Mometti, festeggiato dalla numerosissima famiglia.

La ricorrenza è stata impreziosita da una straordinaria partecipazione di parenti e affini del neo centenario sernagliese, arrivati da varie parti del mondo come Nuova Zelanda, Danimarca e Belgio. Il signor Mometti ha lavorato fino al 1993 svolgendo principalmente l’attività di commerciante di generi alimentari (aveva il negozio di “casoìn” in piazza San Rocco) e gelataio. Il sindaco, oltre a esprimere le felicitazioni e congratulazioni per il traguardo raggiunto, ha regalato al festeggiato (primo maschio a celebrare il centesimo compleanno durante le amministrazioni Fregolent) un cesto di prodotti tipici.

Gallery