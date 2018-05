Comunali 2018, Castello di Godego corre con tre candidati

CASTELLO DI GODEGO Amministrative in vista anche per il comune di Castello di Godego. A sfidarsi ci saranno ben tre candidati sindaco: Barbara Gardiman con la lista "Godego Viva", Diego Parisotto con la lista "Progetto Godego" e Domenico Alberti con la lista "Lega Nord per Godego". Ecco nel dettaglio tutti i nomi in corsa per il comune di Castello di Godego:

Barbara Gardiman Sindaco

Godego Viva

Stefano Turcato, Ilaria Romano, Ketty Cecchin, Nicola D. Perletti, Jenny Castellan, Gianmaria Rosin, Marina Nardi, Alberto Pigozzo, Barbara Paoluzzi, Antonio Candiotto, Renato Mazzarolo, Pier Antonio Nicoletti.

Diego Parisotto Sindaco

Progetto Godego

Stefano Albettino, Enrico Barichello, Michela Candiotto, Massimiliano Casagrande, Alessia Civiero, Ruggero Comacchio, Omar Luison, Paolo Milani, Gianluigi Pellizzari, Lia Rocco in Stocco, Sara Stangherlin, Marta Stocco.

Domenico Alberti Sindaco

Lega Nord per Godego

Francesco Aru, Mosè Battaglia, Emiliano Beltrame, Tiziano Civiero, Annachiara Dinale, Enrica Gazzola, Fiorenzo Montelatici, Dario Pasinato, Lucia Piotto, Federica Scappin, Annalisa Schiocchet, Giovanni Tombolato.