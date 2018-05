Comunali 2018, due donne per Istrana

ISTRANA Sfida in rosa per il comune di Istrana. Alle amministrative 2018 saranno due donne a contendersi la carica di sindaco: stiamo parlando di Maria Grazia Gasparini con la lista "Alleanza per Istrana" e Annalisa Crespan con la lista "Attivi per Istrana". Ecco nel dettaglio tutti i nomi delle due liste per il comune di Istrana:

Maria Grazia Gasparini

Alleanza per Istrana

Luigina Cigana, Gianluca Condotta, Luciano Fighera, Andrea Francescato, Alessandro Gasparini, Roberto Gasparini, Adriano Martini, Matteo Pestrin, Angelo Valeriano Petrarolo, Marianna Rossi, Mara Tocchetto, Cristina Vugarda.

Annalisa Crespan

Attivi per Istrana

Alessia Bertucci, Francesca Fuser, Consuelo Massarotto, Lucia Zanin, Claudio Bighetti, Vito Nicola Caprioli, Luca De Marchi, Franco Perotto, Damiano Piovesan, Gianni Pizzolato, Claudio Rizzato, Stefano Volpato.