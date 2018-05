Comunali 2018, corsa tra due candidati a Mareno di Piave

Due sfidanti alla poltrona di sindaco del paese: parliamo di Gianpietro Cattai con la lista "Uniti per Mareno" e Daniele Cattelan con la Lega. Ecco nel dettaglio tutti i nomi in lista per le comunali 2018 a Mareno di Piave