Comunali 2018, a Nervesa si presentano in quattro

NERVESA DELLA BATTAGLIA Per un posto in municipio a Nervesa si presentano ben quattro sfidanti. A candidarsi per la carica di primo cittadino c'è Lisa Della Valentina con la lista Movimento per Nervesa, Davide Daniel con la lista "Aria Nuova per Nervesa", Fiorenzo Berton con la lista "Berton Sindaco" e Fabio Vettori sindaco uscente con la lista "Vettori Sindaco". Ecco nel dettaglio tutti nomi in lista:

Lisa Della Valentina

Movimento per Nervesa

Mirko Bertazzon, Silvia Bettiol, Stefano Bragato, Assunta Calabrese, Biancarina Fiabane, Claudio Frare, Ivan Frare, Luisa Frare, Luciano Furlan, Luca Lamparelli, Roberto Trevisiol, Ingrid Zanfranceschi.

Davide Daniel

Aria Nuova per Nervesa

Lisa Barazzuol, Tiziana Boranga, Marco Citron, Andrea Dossi, Sandro Fontebasso, Alessia Golla, Matteo Mattiuzzo, Gabriele Morona, Mauro Olivotto, Tatiana Patrizio, Antonio Pigozzi, Marta Zago.

Fiorenzo Berton

Berton Sindaco

Daniela De Sordi, Ermes Benedetti, Giulia Vitali, Giorgio Da Gai, Loredana Campeotto, Luana Mattiuzzo, Marco Da Re, Marco Pietrovecchio, Michele De Ruos, Rachele Zambon, Sergio Vicelli, Tiziano Zanatta.

Fabio Vettori

Vettori Sindaco

Giuseppe Bolzonello, Andrea Ceotta, Lucia De Sordi, Melissa Furlanetto, Alessandra Michieli, Sara Pastrolin, Marcello Pellegrini, Manuel Perissinotto, Nicola Rasera, Michele Reginato, Ferruccio Rossi, Paolo Zanatta.