Comunali 2018, corsa a tre per Vedelago

VEDELAGO Saranno tre i candidati che si sfideranno per la carica di Sindaco nel Comune di Vedelago. Tre liste per il sindaco uscente Cristina Andretta e due civiche ciascuno per gli sfidanti Sergio Squizzato e Paolo Quaggiotto. Ecco nel dettaglio tutti i nomi in corsa a Vedelago:

Cristina Andretta Sindaco

Forza Vedelago

Marco Perin, Mauro Baldin, Manuele Barichello, Denisse Braccio, Alessia Camillo, Attilio Girardi, Alessia Guidolin, Tiziana Loberto, Mariangela Macente, Marco Martignago, Enea Muraro, Sabina Parin, Marta Pellizzari, Elisa Reginato, Enrico Soldà, Giovanna Piva.

Lista per Vedelago

Daniele Soligo, Roberto Nicoletti, Luca Ballan, AlessandroScapinello, Alessandro Gazzola, Gabriele Falchi, Nives Monico, Roberta Maren, Emanuela Ostetto, Rossana Zorzetto, Riccardo Girardi, Ilaria Corradin, Beniamino Favarin, Gianluca Valentini, Annagrazia Campagnolo, Gino Didonè.

Lega

Giorgio Marin, Michele Bordignon, Alberto Bresolin, Fiorenzo Cavarzan, Nicola Cavasin, Fabio Ceccato, Linda Daniel, Renzo Franco, Fabio Ganz, Francesca Laner, Maria Pia Mazzocato, Alice Nichele, Carlo Perin, Edda Quaggiotto, Damiana Serato, William Zanatta.

Sergio Squizzato Sindaco

Futuro in movimento

Stefano Beltrame, Mara Carraro, Orazio Cavallin, Gloria Reginato, Mosè Cavarzan, Eugenio Novello, Serena Eddi, Steno Perin, Luca Battilana, Elisa Soligo, Mauro Morao, Paolo Ghedina, Katiuscia Boin, Valentina Galozzi.

Passione Vedelago

Valentina Gnocato, Riccardo Bordin, Francesca Fabbian, Mirko Carraro, Ernestino Morlin, Donatella Cicuta, Paolo Poggi, Daniela Favaro, Edy Giro , Giuseppe Ceccon, Franco Zambon, Maurizio Perin, Patrizia Pezzi.

Paolo Quaggiotto Sindaco

Quaggiotto Sindaco

Antonietta Vettorato, Walter Callegari, Sabrina Cella, Cristian Pastro, Luca Mazzocato, Daniele Bonora, Romina Pozzobon, Stefano Cafaro, Roberto Nicoletti, Giorgio Agnoletto, Emanuele Simioni, Valentina Preguza, Romeo Quagliotto.

Diamo una voce a Vedelago

Oscar Bordignon, Eva Cecchetto, Emma Vettoretto, Daniele Callegari, Diego Bergamin, Federica Casagrande, Filippo Schinoni, Guido Volpato, Ivano Pozzebon, Giorgia Locarco, Loris Cirotto, Andrea Pizziolo.