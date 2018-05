Comunali 2018, niente lista a Treviso per CasaPound

Con la presente comunichiamo ufficialmente a tutte le associazioni che ci hanno gentilmente invitato ai dibattiti pre elettorali ed ai giornalisti che non parteciperemo alle elezioni amministrative trevigiane causa mancato raggiungimento del numero di firme prestabilito. Ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito in questi giorni e ringraziando in particolar modo l'associazione Rivivere Treviso per l'opportunita' di aver potuto trasmettere il nostro messaggio sovranista ed identitario alla cittadinanza, Porgiamo cordiali saluti.

CasaPound Treviso