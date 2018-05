Comunali Treviso 2018, ecco tutte le liste e nomi in corsa

TREVISO E' il giorno finale della presentazione delle liste elettorali. Alle 12 ha chiuso così l'ufficio di ricevimento delle liste elettorali in Comune a Treviso. 16 le liste in totale presentate all'ufficio elettorale che ora dovranno essere verificate e rese pubbliche ufficialmente tra domenica sera e lunedì mattina. Oltre 500 candidati per 32 poltrone disponibili a Palazzo dei 300. Ecco nel dettaglio tutte le liste e tutti i nomi candidati alle prossime amministrative del 10 giugno (in attesa di conferma dell'ufficio elettorale).

Coalizione Mario Conte Sindaco

Mario Conte Sindaco - Lista Quartieri

Anita Avoncelli, Iolanda Baratto, Michele Bassetto, Roberto Boscarin, Luciana Briganti, Giacomo Bruscagin, Stefano Burlini, Mauro Carraro, Lorenzo Caruso, Nicola Cendron, Lorenza Cenedese, Carla De Conti, Giuseppe Duprè, Mario Ferracin, Giancarlo Iannicelli, Sergio Marton, Natalia Mazzobel, Federica Merlo, Silvia Nizzetto, Sabrina Pisano, Ambra Sartorato, Mauro Serafin detto Penta, Vasco Sernagiotto, Daniele Toffanin, Giorgio Torresan, Loredana Trevenzoli, Mario Valcarenghi, Davide Visentin, Giannantonio Zanata Santi, Massimo Zanon, Samuele Zavan, Paolo Zorzi.

Lega

Alessandro Amorena, Riccardo Barbisan, Stefano Benet, Andrea Beraldo, Miriam Bettiol, Roberto Borsato, Valeria Cacciolato, Federico Caner, Annalisa Canova, Martina Chiesura, Giancarlo Da Tos, Enrico D’Alto, Maurizio Franco, Valter Frandoli, Samuela Granzotto, Lisa Ingenito, Guerino Mancini, Claudio Marian, Matteo Marin, Sara Marton, Michele Maschietto, Michele Montagner, Enrico Pezzato, Luciano Piovesan, Barbara Salvadori, Christian Schiavon, Marco Tonellato, Nicola Torresan, Stefano Trevisan, Claudia Tronchin, Rossella Veneran, Michele Zorzi.

Zaia-Gentilini

Guido Antonioli, Lisa Babolin, Giuseppe Basso, Giuseppe Biviano, Ines Borgia, Fabio Capraro, Lavinia Colonna Preti, Antonio Dotto, Pierantonio Fanton, Giancarlo Felici, Daria Galaverni, Giancarlo Gentilini, Sara Giacometti, Alessandro Gnocchi, Wally Grada, Mirella Grespan, Antonello Hrelia, Marzia Marchi, Armando Mazzobel, Massimo Panighel, Giorgio Pavan, Paolo Pillon, Marco Pinzi, Davide Rossi, Patrizia Sartoretto, Eduardo Sivori, Marinella Socal, Elena Taffarello, Antonella Torresan, Mirco Visentin, Sandro Zampese, Vittorio Zanini.

Grande Treviso

Paolo Albertini, Stefano Ancillotto, Alessandra Basso, Morena Breda, Enrico Brera, Gloria Capasso, Lucas Javier Cunial, Lilia Daneluzzi, Sabrina Dartona, Cheikh Dieng, Silvana Dushi, Silvano Giuliato, William Lombardo, Massimo Martini, Fabio Maso, Giuseppe Mauro, Claudio Morandin, Caterina Nave, Luca Panto, Luana Pasin, Fabia Pellicciari, Luca Rodighiero, Enrico Ronzani, Roberto Rossato, Adriana Rugo, Camilla Saccone, Mario Scirocco, Gastone Sernagiotto, Aminata Seye, Enzo Trevisiol, Stefania Zanco, Alessandro Zavarise.

Forza Italia

Francesco Maria Abellonio, Davide Acampora, Lucia Bellotto, Stefania Bortoletti, Elisa Buratto, Davide Caruso, Federica Cogo, Veronica De Angelis, Francesco Dimiddio, Roberto Fava, Davide Favaretto, Cristina Franzin, Patrick Galante, Giorgio Granello, Pietro Lombardi, Giangiuseppe Lucchese, Jessica Mannara, Valentina Mestrinaro, Davide Montagner, Angelo Motta, Remo Muller, Letizia Ortica, Marco Parisotto, Giovanni Possagno, Marco Povegliano, Enrico Priamo, Adamo Salvi, Luigi Susin, Loredana detta Lalli Toffolo, Cristiana Tonin, Michela Tosatto, Massimo Vendramin.

Fratelli d’Italia

Simone Autiero, Gino Balbinot, Teresa Battistella, Sara Benvenisti, Ugo Benvenuto, Guido Bertolazzi, Roberto Biffis, Amedeo Bolzonello, Lucia Bordin, Oleg Buso, Loris Callegari, Angelina Campagna, Gianni Luigi Capraro, Claudia Cattelan, Ferdinando Cervi, Eva Dall’Acqua, Tiziana D’Andrea, Lara De Martin Pinter, Nicola Drago, Leonardo Fabbio, Elena Gottardello, Stefano Lecca, Mariangela Maranzana, Dino Menoncello, Ivan Moretto, Silvano Moz, Claudio Sanson, Valsiro Scotti, Katiuscia Specchio, Sandro Taverna, Thomas Toffoli, Gabriele Zanusso.

Quartieri al Centro Lista Renosto - Unione di Centro

Enrico Renosto, Andrea Patelli, Lucia Ala, Marica Amadio, Nunzia Amato, Luciano Bado, Carlo Bellan, Marina Bertozzi, Marilina Carnio, Giono Cesaro, Dritan Curumi, Tonin Deda, Steno Fenontella, Alessandro Ghiani, Mario Giolo, Paolo Latini, Laura Marini, Giorgia Marton, Salvatore Minasola, Giovanni Mula, Claudia Negro, Luca Onorato, Silvana Pantano, Stefano Perinotto, Vincenzo Iconio Raco, Maria Rossetto, Vania Rossi, Nicoletta Salamon, Gianfranco Sartori, Eleonora Sfoggia, Elena Stratan, Valentino Venturelli

Coalizione Giovanni Manildo Sindaco

Giovanni Manildo Sindaco

Cecilia Bernardi, Vittorino Benvenuti, Cristina Brancati, Bernardo Bernardini, Valeria Bruniera, Umberto Bonaventura, Gabriella Rossali Caamano, Gian Mario Bozzo, Sabrina Danieli, Massimo Caneva, Mariiantonia Ferracini, Luigi De Bacco, Martina Lovat, Luca Gionco, Antonella Memo, Claudio Leonarduzzi, Arianna Pavan, Jacopo Lodde, Marina Prete, Ofelio Michielan, Anna Stecca, Enrico Nanni, Marina Tazzer, Antonello Peatini, Rosangela Teston, Tommaso Pesa, Lina Zottarel, Fabio Pezzato, Paola Zuliani, Marco Raccamari, Stefano Vanin, Giancarlo Volontè.

Treviso Civica

Buoso Maria, Bazza Carlotta, Bucciol Mariangela, Carniato Nicoletta, Carraro Meri, Chinaglia Daniela, Da Fies Giovanna Chiara, Ghiotto Silvia, Mantovani Barbara, Merli Silvia, Ortica Cristina, Picca Rosanna, Pozzobon Emanuela, Prior Ivana, Riscica Patrizia, Riva Maria Angela, Rosi Franco, Vitale Sossio, Brollo Dario, Bonacina Andrea, Casagrande Corradin Enrico, Costanzo Boschieri Sergio, Ferrarese Stefano, Girotto Rudi, Luzi Paolo, Marangon Vittorino, Mariani Filippo, Masotti Daniele, Mulato Giuseppe, Sardo Infirri Francesco, Scolese Marco e Sordi Larry Lorenzo.

Treviso è

Paolo Camolei, Barbara Bevilacqua, Nicolò Bortoletto, Nadia Bottos, Mario Bulighin, Elisabetta Burlini, Adelia Camarotto, Elena Carretta, Paolo Cauzzo, Luca Cendron, Paolo Chiarella, Elena Cincotti, Federico De Marchi, Petra De Zanet, Ilario Del Bel, Cristina Magoga, Adriano Mendicino, Cristiano Pasqual, Enrico Perissinotto, Francesca Piva, Alberto Pivato, Anna Provedel, Gianni Ramarro, Bruno Renosto, Sergio Rubin, Camilla Rutelli, Paolo Tasca, Luigino Tesser, Stefano Trevisi, Davide Vendramin, Fiorella Zanardo, Enrico Zanon.

Impegno Civile-Futura

Francesco Antonucci, Toni Buso, Anna Caterina Cabino, Andrea Calianno, Tiziano detto Titta Casagrande, Giorgio Cazzaro, Franco Dalla Pozza, Franco De Angeli, Giuliano De Menech, Faty Bintou Diop Sohkna, Daniele Doni, Mariella Facchin, Luciano Franchin, Annalisa Fregonese, Carla Maria Rosaria Iozzi, Giovanni Negro, Andrea Nilandi, Sheikh Nirob, Maria Elisabetta Perissinotto, Giuseppe Pettinati, Claudia Pizzinato, Paolo Poldelmengo, Claudia Rossetti, Paolo Ruggieri, Laura Rupeni, Simonetta Serri, Teodoro Teodori, Shara Tidona, Cleonice detta Nice Vecchione, Agostino detto Tino Zandigiacomi, Eugenio Zannerio, Jelena Zivkovic.

Partito Democratico

Renzo Bellato, Silvia Bertoncini, Maria Luisella Boscariol, Larissa Cristina Campeol, Mara Canzian, Paolo Carnio, Silvano detto Ivan Celotti, Alessandra Cibin, Valentina Comin, Giuseppe Dri, Silvio Dugo, Fabrizia Franco, Alessandro Gheno, Roberto Grigoletto, Alessandro Landi, Liana Manfio, Paolo Matteazzi, Maurizio Mordacchini, Giovanni Moro, Michela Nieri, Stefano Pelloni, Antonella Pietrobon, Roberto Pizzolato, Nicolò Maria Rocco, Alessandra Tambarotto, Maria detta Antonella Tocchetto, Silvia detta Sissi Toffolon, Vittore Trabucco, Ornello Vettor, Sara Vianello, Nicola Zappulla, Boucra detta Gioia Zinoun.

Domenico Losappio Sindaco

Movimento 5 Stelle

Domenico Losappio, Michele Schiavinato, Giuliano Guidotto, Olimpio Zanchetta, Maurizio Mestriner, Antonia Balducci, Valerio Passeri, Pierfranco Monni, Roberto Cibin, Nicola Rossi, Claudia Mei, Adriano Rachello, Gemma Savastano, Luciano Fabrizio Londero, Ngoc Thuy Vo, Luigi Capoani, Gabriele Antonelli, Giuseppe Vanzella, Sara Tozzato, Massimiliano Greguol, Raffaele D'Agostino Amoroso, Roberto Di Giulio, Mirca Amendola, Luigi Rizzetto, Ingrid Chiarello, Alba Ottaviani, Antonella Longo, Angelo Sblendorio.

Maristella Caldato Sindaco

Treviso Unica TU

Carola Ambrosi, Luigi Baldin, Mirella Barlese, Mourad Bel Ali, Maria Dos Anjos Boggio Sequeira, Gemma Camerotto, Paola Casagrande, Marco Chiarparin, Nadia Crescenzi, Miranda D’Addetta, Nadia De Pizzol, Patrizia Galleazzo, Samantha Ioppolo, Paola Isaia, Federico Maistrello, Paola Masiero, Franco Mazzariol, Giulia Nilandi, Fiorenzo Pagnin, Mariana Patriche, Guglielmo Pisana, Antonio Pontello, Giorgio Prati, Emiliana Ricato, Roberta Rizzato, Thomas Rossetto, Giancarlo Rossi, Luciano Scangiuzzi, Lorenza Vettor, Sara Vicentini, Ivano Zanatta, Giulio Zotti.

Said Chaibi Sindaco

Coalizione Civica - Sinistra per Treviso

Achraf Aagoub, Michele Amaglio, Davide detto Abramo Andreatta, Maria Antonello, Valter Biscaro, Eleonora De Lazzari Brugnerotto, Giancarlo Bruzzolo, Luigi Calesso, Francesco Cancian, Gabriella Casagrande, Maurizio Ceselin, Ivana Daccò, Laura Dapporto, Clizia Di Labio, Vickson Ezeanyim Ifeanyichukwu, Debora Fiorin, Tiziano Gava, Ada Ghizzo, Nicola Giuliato, Andrea Gobbo, Hicham Karim, Tomaso Longo, Tomaso Anderson Mazilli, Floriana detta Flo Nerelli, Francesca Pavan, Marco Pedretti, Sara Petrovic, Francesco Pezzato, Alessandra Scroccaro, Filippo Spadon, Luca Squeglia, Giulia Valenti

Carla Condurso Sindaco

Popolo dela Famiglia

Bruno Roma, Annamaria Bastianetto, Valter Guarnieri, Elsa De Giusti, Monica Bastianetto Cangiulli, Fabio Mariuz, Nicola Zuliani, Paola Piovesan Ennas-Lulliri, Luigi Walter Veroi, Sonia Torzo, Carlo Venerio Antonello, Paolo Favaro, Giuliana Di Chiara, Roberto Biral, Ermelisa Duprè, Luigino Rancan, Javier detto Saverio Armijos Ramirez Joselito, Giorgio Bughetto, Stefano Bonetto, Antonio Scanferlato, Maria Speranza, Enzo Cangiulli, Maria Di Chio, Giuseppe detto Bepi Bisetto.