Comunali 2018, bianchi contro blu in campo per il secondo tempo di "Super M." (VIDEO)

TREVISO "È stato un pomeriggio pieno di emozioni ed entusiasmo. Un'occasione per iniziare questa partita che vedrà protagoniste le persone". Così il candidato alle prossime elezioni amministrative Giovanni Manildo sceso in campo questo pomeriggio nel match che ha visto affrontarsi la squadra blu capitanata da Nicolò Rocco e dei bianchi capitanata da Jacopo Lodde. Tutti rigorosamente con la maglia di Super M. In campo sono scesi amministratori esperti , da Grigoletto a Rosi e Camolei, ma anche nuovi volti della società civile, tra cui anche due giovanissimi Marco Raccamari di 18 anni e Martina Lovat di 19. Ad entrambi il sindaco ha firmato la maglia di gioco con il suo nome e la promessa che "il meglio deve ancora venire".

"Hanno giocato dando il massimo come lo daranno anche nel secondo tempo che ci attende", ha sottolineato Manildo. Al termine della partita la foto con tutti i giocatori e i sostenitori pronti. Il match si chiude sul due a due con il goal segnato nel secondo tempo dal candidato sindaco Giovanni Manildo. Nelle due squadre hanno giocato nomi come Jacopo Lodde, Bernardo Bernardini, Alvise Fontanile, Marco Raccamari, Aristide Leonarduzzi, Claudio Leonarduzzi, Giancarlo Volontè, Stefano Pietrobon, Marco Baccichetto, Enrico Corredino, Enrico Perissinotto, Alberto Privati, Vittorino Benvenuti, Lorenzo Benvenuti, Umberto Bonaventura e per i blu Roberto Grigoletto, Roberto Pizzolato, Sossio Vitale, Paolo Camolei, Silvano Piazza, Nicolò Rocco, Ofelio Michielan, Giovanni Manildo, Paolo Galeano, Franco Rosi, Nicola Sossio, Silvia Bertoncini, Giovanni Tonella e Stefano Mestriner.