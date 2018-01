Bel gesto natalizio del Comune di Conegliano: donate alla Caritas ben 11 bici abbandonate

CONEGLIANO Nella città di Conegliano Babbo Natale è giunto a portar felicità anche alla Caritas. Come difatti riporta "il Gazzettino", l'organismo pastorale della CEI per la promozione della carità ha ricevuto in questi giorni la notizia che a breve verrà 'omaggiata'di ben 11 biciclette dal Comune.

Gli uffici comunali hanno infatti dato il via libera alla cessione di numerose 'due ruote' che da almeno un anno si trovano in stato di abbandono nei magazzini della città, senza che nessuno ne abbia mai fatto richiesta o reclamo. Ecco allora che adesso queste bici potranno essere invece essere donate a quelle persone che ne hanno più bisogno. Un piccolo gesto di carità cristiana per iniziare al meglio il 2018.