Il concerto lirico dell'Assunta torna a Treviso: not(t)e di musica a Ferragosto

TREVISO Una serata di grande spessore musicale, per un appuntamento semplicemente imperdibile. A Treviso torna lo storico appuntamento con il concerto lirico dell'Assunta nella splendida cornice notturna di piazza Santa Maria Maggiore.

L'evento, divenuto ormai un appuntamento fisso per i trevigiani nella sera di Ferragosto, è nato da un’idea del compianto tenore Mario del Monaco. Le origini della serata risalgono addirittura al lontano 1302, quando Gherardo da Camino, allora signore di Treviso, come ringraziamento per la vittoria contro il patriarca di Aquileia, espresse un voto portando ogni anno il 15 agosto un cero alla “Madona Granda”, il santuario più antico della città. Nel passato recente il tenore del Monaco ha rispolverato questa antica tradizione che da allora si tramanda negli anni durante le notti del 15 agosto. Immancabile la presenza dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta che presenterà un programma capace di lasciare a bocca aperta, sotto il cielo stellato, oltre 1500 spettatori. A presentare la serata sarà la giornalista Elena Filini.

Filo conduttore dell’evento, a ingresso gratuito, sarà l’omaggio ad Arturo Toscanini. Quest’anno infatti ricorrono i 150 anni dalla nascita del grande direttore (e i 60 dalla morte), ma Toscanini si legò ala Marca anche col cuore, poiché nel 1897 sposò Carla De Martini a Conegliano. Il maestro poi ritornò a Treviso nel 1900 in qualità di direttore d’orchestra al teatro Comunale. La sera di Ferragosto, sul palco di Madona Granda, a dirigere la Filarmonia sarà il maestro Francesco Ommassini, mentre le voci sono quelle del soprano bellunese Chiara Isotton, già vincitrice di alcuni premi al concorso Toti Dal Monte di Treviso, in questi mesi in cartellone a Milano, e il baritono Giuseppe Altomare protagonista in questi giorni all’Arena di Verona. Il programma sarà un viaggio che riporta in scena il Toscanini direttore della Scala con tante musiche di Giuseppe Verdi. Dall’Ouverture La Forza del destino che aprirà il concerto alle romanze tratte da Il Trovatore, Aida, Rigoletto, La forza del destino e Il Trovatore, quindi le Ouverture de I Vespri Siciliani e Nabucco e brani di Leoncavallo, Mascagni e Puccini. Alle ore 21 l'inizio di uno degli eventi più storici e attesi dell'estate trevigiana.