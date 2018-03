“La Musica nel Cuore”, concerto di solidarietà a sostegno di “Ogni giorno” Per Emma Onlus

TREVISO Grande lirica al Teatro Comunale di Treviso: si tiene infatti alle ore 17:00 di domenica 18 marzo la terza edizione de “La Musica del Cuore”, serata benefica promossa dal gruppo “Amici della Lirica” di Vascon. I protagonisti sono le voci del soprano Stefania Bellamio e del basso Michail Ryssov, il pianoforte di Marco Fatichenti e la chitarra di Massimo Scattolin. Con loro rivivranno alcuni dei brani più celebri dell’opera italiana e della tradizione classica.

L’evento è organizzato per raccogliere fondi a favore di “OGNI GIORNO” - per Emma Onlus, associazione benefica trevigiana nata per finanziare la ricerca e la sperimentazione relativa all’Atassia di Friedrich. Si tratta di una rara malattia genetica, colpisce una persona su 50.000, che compare negli adolescenti scombinando in primo luogo la loro coordinazione motoria (determinando per l’appunto l’atassia: mancanza d’ordine) attaccando poi le varie parti del corpo, dal cuore all’occhio, dai nervi periferici al sistema endocrino, in una lenta progressione per cui al momento non si conoscono cure. Emma è una giovane ragazza trevigiana che è stata colpita da questa patologia: i suoi genitori hanno fondato la Onlus per raccogliere fondi per la ricerca scientifica.