Concerto dei Dirty/Eyes all'Osteria Sant'Elena

Tornano, dopo il grande successo dell'anno scorso, i DIRTY/EYES AC/DC Tribute Band all'Osteria Sant'Elena. I DIRTY/EYES propongono al pubblico i grandi successi dello storico gruppo australiano AC/DC, icona mondiale dell’Hard Rock. Il quintetto riproduce fedelmente l'atmosfera che si respira durante i concerti live degli AC/DC. Le campane di Hells Bells, i cannoni di For Those About To Rock, e il celebre spogliarello di Angus Young fanno parte di uno spettacolo collaudato che coinvolge il pubblico e lo fa scatenare a tempo di ROCK! Per ulteriori informazioni o per contattare direttamente la band: Andrea Smaniotto 348/7455443 info@dirtyeyes.it dirtyeyestribute@gmail.com www.dirtyeyes.it www.facebook.com/dirtyeyes www.youtube.com/dirtyeyestribute