Il 16° Concorso per danzatori e coreografi di Progetto Danza si apre all'Europa

C'è tempo fino all'8 marzo per partecipare all'annuale evento ospitato nel Settecentesco Teatro Accademico di Castelfranco Veneto Treviso, 3 Febbraio 2017 - C'è tempo fino all'8 Marzo per iscriversi al prestigioso "Concorso Internazionale per Danzatori, Coreografi e Scuole 2017", promosso da Progetto Danza SSD di Treviso, giunto alla sua 16esima edizione. L'appuntamento è per il 25 e 26 Marzo prossimi presso Il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (Treviso). "Siamo soddisfatte di come anche quest'anno l'annuncio del concorso stia suscitando grande interesse. Molte, infatti, le chiamate di richiesta di partecipazione anche da scuole di danza europee - spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli, direttrici di Progetto Danza Treviso - perciò speriamo di riuscire a soddisfare tutti ma soprattuto che questo evento possa contribuire ad accendere ancora nuovi rifelettori sul mondo della danza. Un ringraziamento all'Amministrazione di Castelfranco che anche quest'anno patrocina l'evento". L'evento dello scorso anno aveva portato più di 600 ballerini in città. Per i ballerini che riusciranno ad iscriversi al concorso l'attesa più grande è per i 'big' della giuria che valuteranno le loro performance sul palcoscenico; questi i nomi dei giurati che sono stati invitati ed interverranno al Concorso: Pino Alosa, co-direttore della Compania Nacional de Dansa di Madrid; Christian Schon, maestro presso la Balletschule dell'Hamburg Ballet; Fernando Lazaro, co-direttore della Scuola di danza 180 di Madrid; Claudia Rossi, ballerina, coreografa, volto noto di Amici e molte trasmissioni Rai e Mediaset; Gentian Doda, coreografo, ballerino e assistente del grande danzatore e coreografo Nacho Duato presso lo Staadsballet di Berlino. Il concorso è aperto anche alla categoria "Scuole New Talent" riservata alle scuole "amatoriali" ovvero che offrono un piano di studio basato su lezioni tenute due o tre volte la settimana. Tra i premi messi in palio previsti anche la possibilità di partecipare al 31° Stage Internazionale di Progetto Danza che si terrà alla Ghirada il prossimo Luglio: si tratta di uno tra i più longevi e prestigiosi appuntamenti dedicati alla formazione dei ballerini in Italia. Il Concorso è organizzato da Progetto Danza SSD con il Patrocinio del Comune di Castelfranco Veneto (Treviso).