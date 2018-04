Castelfranco, all'isituto Rosselli la gara nazionale di grafica

CASTELFRANCO VENETO Ogni anno scolastico il Ministero dell’Istruzione bandisce una Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Professionali che frequentano il IV anno di corso. Gli obiettivi perseguiti sono: la valorizzazione delle eccellenze, la verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e dei livelli professionali raggiunti, lo scambio di esperienze tra realtà socio-culturali diverse. Nell’ a.s. 2016-2017, a Ferrara, un alunno del nostro Istituto, Alberto Baesso, ha ottenuto il primo premio facendo risultare l’ISISS “C. Rosselli” il migliore Istituto d’Italia per l’indirizzo Promozione Commerciale e Pubblicitaria. Il regolamento ministeriale prevede che l’istituto vincitore sia la sede della gara per l’anno scolastico successivo.

Nelle giornate del 12, 13 e 14 Aprile 2018, perciò, l’Istituto "C. Rosselli" sarà sede della Gara Nazionale di Grafica, a cui parteciperanno 25 studenti di 25 Istituti Professionali con opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria, provenienti da 10 regioni di tutto il territorio nazionale, accompagnati dai loro docenti (8 scuole Lombardia - 4 Toscana - 3 Emilia R. - 2 Lazio - 2 Piemonte - 2 Puglia - 1 Calabria - 1 Liguria - 1 Umbria - 1 Veneto). Un’apposita commissione, presieduta da un Dirigente Tecnico del Miur, esaminerà i prodotti grafici dei partecipanti e premierà i primi tre classificati. A questi premi sarà aggiunto il Kit (Schizza e strappa A3/A4/A5, Favini A4, Acquerello, Spriral App, gadget in carta ecologica , Usb - Braccialetto). Il PREMIO SPECIALE ROTARY CLUB ASOLO - CASTELFRANCO VENETO - Macchina Fotogra­fica Reflex (Canon 800D) sarà assegnato invece al lavoro più creativo.

Durante le giornate della Gara si terrà una tavola rotonda sulle prospettive del percorso Promozione Commerciale e Pubblicitaria nella Riforma dei Professionali; saranno organizzate delle visite storico-artistiche per i docenti e una visita alla città di Castelfranco; è prevista inoltre la partecipazione all’inaugurazione e ad alcune attività significative del Festival della Grafica GRAnDE, ( https://www.grandefestival.it/ ) in programma dal 13 al 15 aprile a Castelfranco Veneto, che vede la nostra scuola tra gli enti organizzatori.