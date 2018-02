Concorso "Ignote Bellezze": il Rotaract di Treviso candida l'Abbazia di Sant'Eustachio

NERVESA DELLA BATTAGLIA Il Rotaract Club di Treviso, associazione promossa dal Rotary International e dedicata a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni, da sempre organizza attività di raccolta fondi con lo scopo di soddisfare le esigenze della comunità locale, attività volte a favorire la comprensione internazionale, riunioni formali, relazioni su temi di pubblico interesse, attività culturali e campagne di sensibilizzazione nelle scuole. Tutte le attività Rotaract iniziano a livello locale, ciascun socio impegnato nell'organizzazione di queste attività ha la possibilità di servire la comunità locale. Lunedì, in particolare, ha avuto inizio il concorso Distrettuale (il Distretto locale comprende tutti i 48 Rotaract Club del Veneto, Trentino A.A. E il Friuli) che prende il nome di “Ignote Bellezze”.

E' un concorso di idee teso alla valorizzazione del patrimonio artistico locale che durerà fino al 13 aprile. Ogni Rotaract Club ha candidato un’opera di interesse storico artistico e culturale (quadro, scultura, monumento, edificio, etc.) poco conosciuta al di fuori del proprio territorio, che riceverà visibilità a fronte del proprio impegno nei confronti dell’opera stessa. Al termine del concorso verrà premiata un’opera d’arte per ogni Distretto (il concorso viene contemporaneamnete fatto anche negli altri distretti italiani), che ne diventerà il simbolo e sarà presentata in occasione del Rotaract Day 2018. Il vincitore verrà però premiato in base alla quantità di like Facebook conquistati sulla propria opera. Obiettivo del progetto è la promozione del patrimonio artistico italiano e coinvolgimento attivo dei Club Rotaract nel mantenimento e nella valorizzazione del proprio territorio.

OPERA CANDIDATA ATTUALMENTE IN CONCORSO - Il Rotaract Club di Treviso e il Rotaract Club Conegliano-Vittorio Veneto PHF, hanno deciso di partecipare insieme al progetto candidando l'Abbazia di Sant'Eustachio. L'opera scelta dalla Commissione interna di club è l'Abbazia Cistercense di Sant'Eustachio, collocata ad un centinaio di metri d'altezza sopra il centro abitato di Sovilla, frazione di Nervesa della Battaglia. Complesso monastico la cui fondazione, da parte dei Collalto, è riconducibile alla fine del IX secolo d.c. ma è tra il Cinquecento e il Seicento che l'abbazia divenne un importante polo culturale e religioso. Qui vennero ospitati, tra gli altri, Pietro Aretino, Gaspara Stampa e il più famoso Giovanni Della Casa che qui compose il ben conosciuto “Galateo”.

A cavallo tra la fine del 1700 e gli inizi del 1800 venne salvata dalle devastazioni della dominazione napoleonica che aveva particolarmente a cuore la distruzione e depredazione degli edifici religiosi e monastici. Fortuna che però non si ripeté con l'avanzata del fronte durante la Grande Guerra e durante la Battaglia del Solstizio, avvenuta tra il 15 e 24 giugno 1918, venne presa di mira dalle artiglierie austro-tedesche poiché centro d'osservazione italiano. Non furono solo le bombe a devastare questo luogo ma anche gli stessi soldati alleati che per riscaldarsi durante l'inverno precedente bruciarono tutti i suppellettili disponibili all'interno dell'edificio: antichi altari in legno scolpito, crocifissi (simili a quelli di Giotto a Firenze), il Coro finemente decorato e quant'altro potesse ravvivare il fuoco. La Cantina Giusti-Wine, azienda che sta effettuando il restauro ne ha approvato sia la candidatura che il progetto (il quale sta comunque evolvendosi grazie all'attiva collaborazione tra le parti). Si vince conquistando più “like” possibile messi alla foto delle rovine dell'abbazia presente sulla pagina Facebook Rotaract Club Treviso e sulla pagina Rotaract Club conegliano-vittorio veneto phf